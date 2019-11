Débuts mouvementés pour le réseau Tanéo qui doit faire face à une importante grogne des usagers dont les habitudes, le quotidien ont été fortement impactés. On comprend leur désarroi et aussi leurs inquiétudes qu’elles concernent l’organisation ou les tarifs. Le système est jugé compliqué et pas toujours en adéquation avec les besoins. La porte n’est visiblement pas fermée pour des discussions et davantage de communication avec les autorités. Ils doivent à notre sens être entendus.

En revanche, les caillassages et dégradations en tout genre envers ces nouveaux outils publics sont insupportables. Pour le danger qu’ils font courir, pour les détériorations à financer ou qui resteront, ou encore pour la suspension de l’élargissement de l’amplitude horaire des lignes qui était une avancée. La réalité est que les premiers impactés seront toujours les usagers eux-mêmes !

Il est en de même pour les feux qui ravagent nos terres.

Il n’y a qu’à regarder la végétation pour comprendre qu’un rien ne peut l’embraser. Pourtant des imprudents, des inconscients ou des personnes malveillantes sont « derrière chaque incendie », comme le rappelait récemment la Direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques. Il s’agit donc d’être prudent, de faire preuve de bon sens ou de s’exprimer autrement.