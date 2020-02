L’État va pouvoir superviser les opérations de retrait de l’épave du Kea Trader, le porte- conteneurs échoué sur le récif Durand, au large de Maré, en juillet 2017. La barge de retrait, construite en Chine, est actuellement en transit depuis Hong-Kong et attendue à la mi-février. Elle sera acheminée depuis Nouméa vers le récif Durand sans passage ni débarquement de l’équipage aux Loyauté.

L’État a tenu une réunion d’information sur ce sujet à Maré avec les représentants des îles, des Affaires maritimes et de l’armateur. Depuis deux ans et demi, onze mises en demeure ont encadré l’action du propriétaire et des prestataires afin d’éviter le sur-accident et de préserver au maximum l’environnement. La nouvelle phase du chantier off-shore devrait durer environ deux ans.