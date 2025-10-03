De Télé Nouméa à Nc la 1ère : 60 ans au contact des Calédoniens

Les stations décentralisées n’existant pas encore, les journalistes n’hésitent pas à faire des kilomètres pour réaliser des reportages dans toute la Nouvelle-Calédonie. « En général, ce qu’on faisait, c’est qu’on partait une semaine et on en profitait pour ramener plusieurs sujets », se souvient Gonzague de La Bourdonnaye, journaliste et actuel responsable de la communication et des partenariats.

EN BROUSSE ET DANS LES ÎLES

La création, en 1995, de la station de Koné, baptisée « centre Jimmy Welepane », et de celle de Lifou, change la donne et permet la diffusion d’une actualité plus « chaude » relative à cette partie du territoire. « Spectaculaire. La couverture au quotidien a été rendue possible. Alors qu’avant, on était davantage sur une couverture magazine, avec une actualité plus intemporelle », indique-t-il.

De fil en aiguille, RFO devient Télé Nouvelle-Calédonie en 1999 avant de porter son nom actuel quelques années plus tard et a suivi toutes les évolutions technologiques. Aujourd’hui, avec la montée en puissance du numérique, NC la 1ère est de plus en plus ancrée dans le paysage médiatique, permettant, notamment à travers les réseaux sociaux, « d’interagir avec les internautes ».

Elle compte deux journalistes exclusivement dédiés aux réseaux sociaux et est présente sur TikTok. « C’est important, pour ramener les jeunes vers l’information », insiste Gonzague de La Bourdonnaye. Dès l’année prochaine, des budgets seront prioritairement affectés au pôle numérique, « première antenne » de la chaîne.