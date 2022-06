C’est une aventure un peu folle dans laquelle compte se lancer Gilles Guetemme. Né à Denain, dans le Nord de l’Hexagone, ce kinésithérapeute de 51 ans pratique le trail depuis une dizaine d’années. Habitué des longues distances ‒ avec plusieurs marathons et ultra-trails à son actif ‒ il sera notamment sur la ligne de départ de l’UTNC (lire ci-dessous) ce week-end. « Cette course a un peu une valeur d’étalonnage pour moi. Si tout se passe bien, je devrais répéter cet effort sur une plus longue durée », raconte celui qui a posé ses valises à Lifou en 2018.

Près de 1 000 km

Car début septembre, Gilles partira de Poingam en direction de Prony… avec ses guiboles comme seule force motrice. Un périple auquel il ajoutera la traversée des trois îles Loyauté et de l’île des Pins pour un total avoisinant les 1 000 km.

Une partie se fera donc immanquablement sur la route, même si le coureur privilégie au maximum les tronçons en pleine nature, en suivant notamment les GR Nord et Sud. « L’idée, ce serait de courir entre 30 et 49 km quotidiennement ‒ de préférence le matin afin de profiter de l’après-midi pour visiter un peu l’endroit où je m’arrêterai ‒ avec une journée de repos tous les quatre jours. Mais c’est un prévisionnel, car entre la pluie, les blessures et le mental, je serai bien obligé de m’adapter une fois sur le terrain », explique le traileur, qui court en écoutant des livres audio ou des podcasts. Un effort qu’il répètera pendant un mois, en dormant en camping ou dans les gîtes qu’il croisera sur son chemin.