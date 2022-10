C’est dans le cadre du programme Best 2.0+ (programme européen de financement de projets sur l’environnement) que WWF a obtenu des fonds pour son projet de réduction du risque d’incendie à la montagne des Sources. Une démarche qui impliquait l’amélioration de la capacité des associations environnementales riveraines à intervenir sur ce sujet. « Si on voulait qu’au-delà du projet les choses soient pérennisées, il fallait qu’il y ait un cadre réglementaire qui reconnaisse les associations », explique Hubert Géraux. Les premières associations à en bénéficier sont Red Ground, Dumbéa rivière vivante et Caledoclean. D’autres pourront être ajoutées par la suite. « Grâce à ces financements, on a acquis le matériel pour les équiper et les formations viennent de démarrer. »

Photo : Hubert Géraux, expert conservation et plaidoyer du WWF Nouvelle-Calédonie. © E.B.

Trois modules sont au programme : l’organisation de la sécurité civile, la prévention feux de forêt et les enjeux et les risques liés aux écosystèmes. Pour l’association Red Ground, « les yeux de la vallée de La Coulée », l’évolution de cet agrément est une très bonne nouvelle. « C’est une grande avancée pour nous. On a déjà suivi des séances théoriques et pratiques. On a vu comment déclarer un feu, alerter au mieux. Tout ce qui peut donner la main est important », assure Fabrice Poeda, secrétaire adjoint de l’association.