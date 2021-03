À partir du 1er septembre, de nouvelles pièces de monnaie seront mise en circulation dans les trois collectivités françaises du Pacifique. Elles seront plus modernes, avec des motifs représentatifs de nos îles et elles iront de 5 à 200 francs. Fini donc les pièces de 1 et 2 francs. Dans le cadre de la réduction progressive de ces pièces, et le paiement en espèces, la règle prévoit que le commerçant fasse l’arrondi (supérieur ou inférieur selon le montant). Le paiement par carte bancaire se fera toujours au franc près. Les anciennes pièces pourront être utilisées jusqu’au 31 mai 2022. Après seule la nouvelle gamme sera acceptée.

©IEOM