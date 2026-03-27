De nouvelles perspectives pour l’étude des fonds marins

Concrètement, il permettra de détecter les tremblements de terre sous-marins, les tsunamis ou les changements de température, grâce à des « nœuds capteurs », sorte de petits boîtiers disposés à des endroits précis du câble Tamtam. Chacun d’entre eux intégrera un thermomètre de haute précision, un capteur sismique, un accéléromètre pour mesurer les grandes vibrations du sol, ainsi qu’un capteur de pression.

Ces données permettront d’améliorer les connaissances des scientifiques sur cette partie du monde, tectoniquement très active. L’arc du Vanuatu est « une des zones de subduction les plus rapides du monde. Les deux plaques (la plaque Pacifique et la plaque australienne, NDLR) convergent à douze centimètres par an », souligne le sismologue. À terme, le système d’alerte aux tsunamis pourrait être grandement amélioré.

VISION À LONG TERME

Le câble Tamtam, long de 411 kilomètres, intégrera également la technologie de la « détection acoustique distribuée » (Distributed Acoustic Sensing, DAS), que le chercheur a également présentée lors d’un séminaire organisé jeudi 26 mars à l’IRD.

En quoi consiste-t-elle ? Un instrument, que l’on appelle un interrogateur DAS (DAS Interrogator), est branché à l’une des extrémités d’une fibre optique. Il émet des impulsions lumineuses qui se propagent à l’intérieur de la fibre. En retour, des échos lumineux reviennent à l’interrogateur, permettant de détecter des vibrations, des ondes sismiques ou des bruits sous-marins.

Les premières expériences de DAS en câble sous-marin ont été réalisées en 2018, et ont révolutionné l’étude des océans. Auparavant, les scientifiques utilisaient des sismomètres fonds de mer. Or, ces systèmes sont temporaires. « Nous pouvons les disposer dans les océans uniquement pendant une période donnée, et non de façon permanente, ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir une vision à long terme de ce qui se passe », indique le spécialiste.