La semaine dernière, de nouvelles opérations ont été menées contre des requins-bouledogues dans la rade de Nouméa. La province ne donne pas de détails, mais souligne que cette régulation « d’un certain nombre de requins sédentarisés sur un périmètre restreint » « pour protéger la vie humaine » entre dans le cadre de sa « politique de régulation » et d’un arrêté du Code de l’environnement. Celui autorisant la capture et l’euthanasie des bêtes pour éviter leur prolifération. Elle ajoute qu’elle intensifie le marquage des squales. Et conclut qu’« il n’est pas question d’attendre un nouvel incident pour agir ».