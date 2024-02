De nouveaux horodateurs à Nouméa

Depuis le 5 février et jusqu’au 2 mai, la ville remplace l’ancienne gamme de bornes de paiement de stationnement par de nouveaux modèles plus modernes, en commençant par le nord du centre-ville, puis le sud, et enfin le Quartier-Latin et l’avenue de la Victoire. Il sera possible, en plus du paiement par pièce, de régler par carte bancaire sans contact. Il faudra également saisir sa plaque d’immatriculation avant de régler, les agents chargés de vérifier le bon paiement scannant les plaques. Les tarifs restent inchangés.