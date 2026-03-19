De l’Ice sur le territoire

Le 6 mars, lors d’un contrôle, les services douaniers ont découvert un gramme d’Ice, un gramme de cocaïne et deux grammes d’herbe de cannabis dans le véhicule d’un particulier. D’après l’enquête réalisée par la police judiciaire de Nouméa, l’homme se livrait à un trafic de stupéfiants depuis juillet 2025, précise le procureur de la République, Yves Dupas. Son fournisseur, domicilié à Nouméa et originaire de Polynésie française, a été identifié et interpellé par les enquêteurs. Deux grammes d’Ice, importés de Polynésie lors d’un voyage et dissimulés dans ses bagages, ont été découverts chez lui. Pour le moment, les deux hommes n’ont pas encore été jugés. Ils sont placés sous contrôle judiciaire, dans l’attente de leur comparution au tribunal.
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