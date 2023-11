De la cocaïne des Pays-Bas saisie à Tontouta

Un couple et leur complice de 40 ans ont été arrêtés le 19 octobre à l’aéroport de La Tontouta. Les trois passagers étaient surveillés depuis mai 2023 à la suite d’un signalement révélant un trafic de stupéfiants.

Les douanes et la police nationale ont saisi 300 grammes de cocaïne dilués dans une bouteille de vin blanc « dégageant une forte odeur d’ammoniac » dans leurs bagages, informe le procureur de la République, Yves Dupas.

La femme de 61 ans et son concubin de 48 ans revendaient la drogue, rendue solide par évaporation à l’aide d’une casserole, à une vingtaine de consommateurs du Mont-Dore et de Nouméa. 1,8 kilogramme de cocaïne aurait été transporté depuis juillet 2021 lors de six voyages entre Nouméa et l’Hexagone.

Les trafiquants présumés auraient empoché plus de 8 millions de francs, en revendant 30 000 francs le gramme. Selon le parquet, la femme allait chercher les stupéfiants à Amsterdam, d’où elle est originaire. Le quadragénaire servait de « mule », il transportait la marchandise illégale dans ses valises contre 1 million de francs et quelques grammes.

Le couple, déjà inquiété pour des faits similaires, et leur transporteur ont été placés en détention provisoire. Un quatrième homme est sous contrôle judiciaire jusqu’à l’audience programmée le 5 décembre.

L’importation, l’offre ou la cession de stupéfiants sont passibles de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende d’environ 900 millions de francs.