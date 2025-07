De graves faits de délinquance

Le week-end du 18 au 20 juillet a été marqué par des faits de délinquance commis sur l’ensemble du territoire. Le haut-commissariat de la République fait état de violences urbaines dans les quartiers de Kaméré, Normandie et Pierre-Lenquette, Montravel, à Nouméa.

Des incendies ont détruit l’entreprise Plastinord, à Pouembout, et quatre bus de transport scolaire stationnés dans le dépôt de Poya.

À déplorer aussi une tentative de cambriolage à Focola, Farino, lundi 21 juillet, avec l’agression d’un enfant à son domicile, après une série de vols de véhicules à La Foa.

Le haut-commissariat « condamne fermement ces faits et n’entend laisser aucune place à l’impunité ». Aussi, depuis vendredi, est-il décrit, cinq personnes ont été interpellées dans le cadre des violences urbaines commises à Nouméa, quatre concernant le cambriolage avec agression à Farino et deux personnes ont été placées en garde à vue pour l’incendie de Plastinord. Il a été demandé à la directrice territoriale de la police nationale et au commandant de la gendarmerie de renforcer leurs dispositifs afin d’être plus visibles et réactifs sur l’ensemble du territoire contre tous les types de troubles à l’ordre public et procéder au plus vite aux interpellations des auteurs des faits. Les maires de Farino, La Foa, Boulouparis, Moindou et Sarraméa ont appelé à une réaction « immédiate et coordonnée » après l’agression de l’enfant et parlent d’une « montée en puissance de la délinquance ».