De grands espoirs à Pau

« NOUVELLE VIE »

Club historique du rugby français, la Section paloise accueille des joueurs calédoniens depuis 2016. Le mouvement s’est même accéléré ces trois dernières années. Avec des réussites, comme celle de Brent Liufau, sacré champion du monde avec l’équipe de France des moins de 20 ans en 2023, mais aussi quelques échecs. Les raisons sont multiples et parfois cumulées : éloignement familial, différence culturelle et de mode de vie, pression plus lourde, mauvaise évaluation du joueur… « Avec le président [de la Section paloise] Bernard Pontneau, nous avons voulu tout de suite réagir », explique Lucas Broto, et ce, en réfléchissant sur tout le modèle de recrutement des joueurs du Pacifique et spécifiquement de Nouvelle-Calédonie. L’idée sous la bannière « Section paloise élite jeunes NC » : monter un pré-centre de formation ici afin de pouvoir proposer aux joueurs des entraînements d’un très haut niveau en termes d’intensité, puis de projeter ou non une venue en centre de formation en Métropole.

Un troisième rugby-man au gros potentiel, Lokehani Logona, formé au Petit Train de Païta, rejoindra Pau fin août. L’ambition est bel et bien « d’être ouvert à tous les clubs » du territoire, souligne Taofifenua Falatea, responsable technique du projet en Nouvelle-Calédonie, dont le fils, Yoram Moefana, joueur à Union Bordeaux-Bègles en Top 14 et élément clé aujourd’hui du XV de France, est une source d’inspiration. Pour « Tao », ce programme très encadré permet de tracer la voie vers l’élite. « Si les gamins font le travail qu’il faut, par rapport à ce que l’on pense d’eux, normalement, ils signent un contrat pro », soutient le dirigeant qui a lui-même côtoyé les beaux stades nationaux par le passé. Les jeunes y croient. Cette sélection au centre de formation de la Section paloise est « une occasion de partir, d’avoir une nouvelle vie, de découvrir d’autres choses », note Ilestio Tuaula. Maïwen Latuva voit « une grande opportunité. Je vais la saisir au maximum pour essayer d’atteindre le plus haut niveau possible »

Yann Mainguet