David Guyenne reste à la tête de la CCI

Mercredi 10 septembre, lors d’une assemblée générale extraordinaire, David Guyenne a été reconduit en tant que président de la Chambre de commerce et d’industrie. Dans un communiqué publié dans la foulée, les élus de la liste « Alliance pour la relance » ont exprimé leur déception. En effet, ils regrettent que David Guyenne, visé par une enquête pour abus de biens sociaux, n’ait pas démissionné et que ses soutiens l’aient maintenu à cette fonction. Les 11 élus estiment que cela « fragilise encore davantage la crédibilité et l’image de la CCI-NC ».
