David Guyenne reste à la tête de la CCI

David Guyenne, président de la Chambre, a reçu mercredi 10 septembre le soutien de la majorité des membres consulaires (20 élus sur 33). (© Archives DNC / A.-C.P)

Mercredi 10 septembre, lors d’une assemblée générale extraordinaire, David Guyenne a été reconduit en tant que président de la Chambre de commerce et d’industrie. Dans un communiqué publié dans la foulée, les élus de la liste « Alliance pour la relance » ont exprimé leur déception. En effet, ils regrettent que David Guyenne, visé par une enquête pour abus de biens sociaux, n’ait pas démissionné et que ses soutiens l’aient maintenu à cette fonction. Les 11 élus estiment que cela « fragilise encore davantage la crédibilité et l’image de la CCI-NC ».