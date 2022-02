Le gouvernement a fixé les dates des soldes pour l’année sur la base des propositions de la Chambre de commerce et d’industrie, en accord avec le syndicat des commerçants et le syndicat des importateurs et distributeurs.

Les soldes d’été sont prévus du samedi 26 février au dimanche 27 mars et les soldes d’hiver, du samedi 27 août au dimanche 25 septembre. Enfin, le « Black Friday » se déroulera du vendredi 25 au dimanche 27 novembre.