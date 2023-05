L’intervieweur garde tout de ses échanges avec ses invités. Le podcast peut durer une heure, comme deux et demie. Peu importe. Louis Tauru n’enlève rien. Pour conserver la justesse et la sincérité de la conversation. « On ne calibre pas la longueur, je laisse l’enregistrement en entier pour conserver l’authenticité des personnes. » Tamioc, podcast du Pacifique, a été lancé fin février. Une rencontre filmée diffusée sur YouTube et encapsulée pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. De courtes vidéos des meilleurs moments d’à peine une minute qui cumulent plus de 800 000 vues.

Passionné d’informatique et de digital « depuis toujours », Louis Tauru n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà animé, dans les années 2018-2020, un vlog, comprendre un blog vidéo. « Je me filmais partout, je racontais un peu ma vie, c’était comme mon petit journal, cela pouvait être à la salle de sport, en week-end sur un îlot… »

À l’époque, le format n’est pas très répandu en Nouvelle-Calédonie. « Je regardais beau- coup de youtubeurs américains qui le faisaient et je trouvais ça super, je ne comprenais pas pourquoi personne ne s’en était emparé ici. » Quelque 70 vidéos plus tard, l’homme aux quelque 1 000 abonnés arrête. Les projets professionnels se bousculent, il devient papa, « le temps me manquait ». Cette année, « le petit a grandi » et, désormais chef de projet dans le milieu du numérique, Louis Tauru a une « situation professionnelle plus stable ».

« ÉCOUTER DES AMIS »

L’ancien gérant d’agence de communication spécialisée dans la création de site internet ressort un dossier qui mûrit depuis presque deux ans. Ça tombe bien, il dispose désormais d’un studio d’enregistrement chez lui. Le démarrage patine un peu. « J’avais du mal à lancer le projet. » Louis Tauru fait appel à un ami. Quentin Joubert, alias Kingtäz, qui devient coproducteur et l’aide pour la programmation. Il sera aussi le premier à venir s’asseoir en face de lui pour parler enfance, parcours, études, passion… Confidence pour confidence, en mode séance chez le psychothérapeute mais avec plus d’humour.

Dans le studio, une table, deux micros, des caméras et deux chaises. Les invités se suivent. Kuby, Christopher Hnautra (Kito), Marielle Karabeu, Simanë Wenethem, David Le Roy, Astro, Emmanuelle Darman. Huit épisodes. Louis Tauru table sur une vingtaine. D’abord, des personnalités, pour faire connaître le podcast. « Après, cela pourra être n’importe qui, il faut juste être quelqu’un qui a quelque chose à partager. »