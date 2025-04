Dans l’objectif de Wetherby

AMI DE JAMES ALBERT MICHENER

La guerre a frappé le monde entre-temps. « Mon père ne parlait pas souvent de son séjour en Nouvelle-Calédonie, se souvient Nancy. J’étais adolescente lorsqu’il a partagé ses photos avec ma sœur Leah et moi. Je sais qu’il a entretenu une correspondance avec certains de ses contacts pendant cette période. » Selon la famille, Joseph a bien connu l’écrivain américain James Albert Michener, auteur spécialisé dans le roman historique.

L’un de ses personnages dans l’ouvrage Contes du Pacifique Sud paru en 1948, et pour lequel le prix Pulitzer de la fiction lui est attribué, se prénomme… Joseph Cable. D’ailleurs, « il existe plusieurs photos de M. Michener et de mon père », poursuit sa fille basée à Spokane, dans l’État de Washington. Les séquences captées dans l’objectif en Nouvelle-Calédonie parlent d’elles-mêmes, « j’oserais dire qu’il a apprécié son séjour là-bas » avec un intérêt certain pour les gens du lieu, mais aussi leurs « langues ».

Le courant passe facilement ici ou là, les échanges sont spontanés, en raison de la personnalité du militaire. Joseph Cable Wetherby « était un homme très gentil et d’un tempérament égal. Il était l’ami de beaucoup de personnes et entretenait des relations personnelles et professionnelles avec des habitants de son pays et des gens rencontrés lors de ses nombreux voyages » appuie Nancy. Marié à Carol en 1936, le photographe amateur enseigne d’ailleurs, dans les années 1950 et 1960, l’anglais à des travailleurs étrangers pour les aider dans leurs études et leurs activités. « Ma sœur et moi avons adoré rencontrer tant de personnes venues du monde entier. »

Joseph Cable Wetherby prend sa retraite de la réserve navale américaine en 1970 en tant que capitaine de corvette. Six ans plus tard, une crise cardiaque le terrasse. L’officier a ramené aux États-Unis quelques objets de son affection en Nouvelle-Calédonie. Sur une table, au pays de l’Oncle Sam, repose une grande cuillère en corne de bœuf.

Yann Mainguet