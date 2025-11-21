Dans les hôpitaux, les équipes respirent un peu

À NOUVEAU UNE « QUALITÉ DE TRAVAIL » AU CHT

Au Médipôle, 206 postes de médecins sur 218 sont pourvus, sans compter les internes (27) et les stagiaires. « On a récupéré des médecins dans tous les services quasiment », indique le Dr Thierry de Greslan, nouveau directeur médical. Certaines spécialités restent en difficulté comme l’oncologie et la gastro-entérologie, mais d’autres comme l’ophtalmologie constatent une amélioration. Les urgences adultes comptent désormais 36 médecins contre 30 en juillet. Le CHT accueille une dizaine de praticiens étrangers, une aide bienvenue même si d’autres n’ont pas répondu aux exigences.

L’embellie concerne aussi les effectifs paramédicaux. Thierry de Greslan appelle néanmoins à la prudence sur ces effectifs. « Ce sont beaucoup de CDD, le nombre de titulaires est en baisse, le turn-over est important (+20 %). Ils viennent tester, et si ça leur plaît, certains pourront rester. » La pénurie pourrait se reproduire dans six mois, avant l’été métropolitain. Mais pour l’heure, « ça fait une énorme différence. On a à nouveau une bonne qualité de travail ».