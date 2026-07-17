Dans le Nord, « soit les gens se reconvertissent, soit ils partent »

DÉPARTS ET RETOURS

À Koné, « soit les gens se reconvertissent, soit ils partent », attestent Danielle et Frédéric, qui ont remarqué de nombreux départs. En conséquence, plusieurs commerces ont fermé leurs portes, par manque de clientèle, mais aussi « parce que le pouvoir d’achat a baissé », souligne le couple.

Certaines maisons, autrefois habitées, semblent « abandonnées » et le marché immobilier pâtit de la crise. « Avant, c’était compliqué de trouver un logement sur la zone. Maintenant, il y en a partout, car tout le monde est parti », résume Florella, originaire de la commune.

Les départs et la baisse du pouvoir d’achat pèsent aussi sur les petites entreprises. Depuis 2021, Streilytzia et sa famille vendent des fruits sur VKP (Voh-Koné-Pouembout). Depuis peu, ils ont noté un changement. « On arrive plus à vendre autant. Avant, mon père pouvait écouler 45 voire 50 marcottes de litchi par jour. Aujourd’hui, on est à 18 en moyenne. Le circuit ne tourne plus. »

Ces mouvements de population incluent aussi – à moindre mesure – quelques retours dans le Nord. « Certaines personnes qui travaillaient sur Nouméa sont revenues après la perte de leur emploi, décrit Jade, habitante de Poya. C’est quand même plus confortable d’être relogé par la famille que de trouver un appartement plus petit en ville. On essaie de s’entraider. »

Dans certaines communes, la crise reste une réalité lointaine. À Touho, « on ne la ressent pas trop », insiste le maire, Donald Soekir. « Les gens font davantage attention à ce qu’ils achètent lorsqu’ils se rendent au magasin, mais à part cela, il n’y a pas trop de difficultés. »

Nikita Hoffmann