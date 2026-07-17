Dans le Nord, « soit les gens se reconvertissent, soit ils partent »

Deux ans après les émeutes, les conséquences de la crise économique se lisent dans le quotidien des habitants de la province Nord. Avec la fermeture de l’usine métallurgique KNS, la disparition de certaines entreprises et la baisse du pouvoir d’achat, la population cherche à s’adapter.
À Poum, les sorties en bateau le week- end font partie des habitudes bien ancrées des habitants. Les familles pêchent autant par loisir que pour remplir leur réfrigérateur en prévision de la semaine. Depuis la fermeture de la mine, en 2023, et la survenue des émeutes un an après, les choses ont bien changé. « Beaucoup de gens ont perdu leur travail, donc ils pêchent et chassent pour vendre, maintenant. Ils font du porte-à-porte ou écoulent leurs produits dans les marchés. On ne voyait pas ça auparavant », décrit Nadine Boula, une habitante de la commune.
Face à cette nouvelle réalité, les élans de solidarité se sont renforcés. « Avant, c’était un peu chacun pour soi. Aujourd’hui, on sait quelles familles sont dans le besoin. Quand ils nous vendent leurs produits, on achète aussi pour les soutenir ».
Souvent discrètes, les conséquences de la crise sont toutefois visibles dans plusieurs autres communes du Nord. Dans le village voisin, à Koumac, les associations caritatives jouent un rôle majeur. « On livre beaucoup de colis », indique Elisabeth, habitante de la commune et membre du Kiwanis Club, qui aide les enfants en difficulté. « Lorsqu’une famille est expulsée de chez elle parce qu’elle ne peut plus payer son loyer, par exemple, elle est prise en charge par une assistante sociale. Nous, de notre côté, nous leur fournissons des couches et du lait ».
La municipalité fait également face à une hausse des besoins. « Les demandes d’aides sociales ont augmenté », confirme le maire, Yann Gastaldi, qui a aussi constaté « beaucoup de demandes d’emploi », avec des « CV qui circulent un peu partout ».
En parallèle, certains habitants ont fait le choix de créer une structure en prenant une « petite patente, par exemple, dans le débroussaillage ou le transport », en attendant une potentielle relance de l’usine KNS. « Ils se questionnent beaucoup. Jusqu’à présent, on entend beaucoup parler de la réouverture, mais on nous dit globalement la même chose : « Les discussions sont en cours », ajoute le maire. Les gens attendent des informations complémentaires, afin de faire évoluer leur vision sur le long terme ».
DÉPARTS ET RETOURS
À Koné, « soit les gens se reconvertissent, soit ils partent », attestent Danielle et Frédéric, qui ont remarqué de nombreux départs. En conséquence, plusieurs commerces ont fermé leurs portes, par manque de clientèle, mais aussi « parce que le pouvoir d’achat a baissé », souligne le couple.
Certaines maisons, autrefois habitées, semblent « abandonnées » et le marché immobilier pâtit de la crise. « Avant, c’était compliqué de trouver un logement sur la zone. Maintenant, il y en a partout, car tout le monde est parti », résume Florella, originaire de la commune.
Les départs et la baisse du pouvoir d’achat pèsent aussi sur les petites entreprises. Depuis 2021, Streilytzia et sa famille vendent des fruits sur VKP (Voh-Koné-Pouembout). Depuis peu, ils ont noté un changement. « On arrive plus à vendre autant. Avant, mon père pouvait écouler 45 voire 50 marcottes de litchi par jour. Aujourd’hui, on est à 18 en moyenne. Le circuit ne tourne plus. »
Ces mouvements de population incluent aussi – à moindre mesure – quelques retours dans le Nord. « Certaines personnes qui travaillaient sur Nouméa sont revenues après la perte de leur emploi, décrit Jade, habitante de Poya. C’est quand même plus confortable d’être relogé par la famille que de trouver un appartement plus petit en ville. On essaie de s’entraider. »
Dans certaines communes, la crise reste une réalité lointaine. À Touho, « on ne la ressent pas trop », insiste le maire, Donald Soekir. « Les gens font davantage attention à ce qu’ils achètent lorsqu’ils se rendent au magasin, mais à part cela, il n’y a pas trop de difficultés. »
Nikita Hoffmann