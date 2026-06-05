Dans le BTP, la crainte que les fonds de l’État soient perdus

Le moral des chefs d ‘entreprise du bâtiment est « calamiteux », selon Éric Lafitte, coprésident de la FCBTP. Les sociétés ont été capables d’absorber deux ans de crise à perte avec leur trésorerie, mais la situation ne s’améliore pas. Les grues encore visibles à Nouméa correspondent à des chantiers lancés avant mai 2024 et désormais sur la fin.

S’achèvent aussi les rénovations, financées par le plan de reconstruction de l’État (16 milliards de francs), très utiles aux corps d’état spécialisés. Les deux grands projets susceptibles de soutenir le gros œuvre — la reconstruction de l’IFPSS, Institut de formation des professions sanitaires et sociales, et du Centre de formation de l’artisanat, à Nouville — ne sont toujours pas lancés.

« IL FAUT ALLER LES CHERCHER ! »

L’État a annoncé un plan de relance de 240 milliards de francs sur cinq ans. Selon la FCBTP, 24 milliards sont destinés au BTP, avec des chantiers à engager dès cette année. Éric Lafitte explique que « les collectivités peuvent se faire financer des projets à 100 %, il suffit de monter les dossiers ». Mais les projets déposés restent trop peu nombreux ou insuffisamment aboutis.

Amaury Decludt, directeur de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie, avait indiqué récemment à DNC que les dossiers de la première vague n’étaient « pas complets » et « pas prêts à être lancés ».

Des adhérents évoquent même le cas d’une commune ayant remis « une feuille A4 avec quatre lignes et un montant en bas de page ». « La crainte est que l’argent soit perdu faute de projets », s’inquiète Éric Lafitte. « Nous, on a travaillé dur avec l’État pour faire aboutir les projets du plan de reconstruction et là, on entend que l’État demande trop de documents (…) Ce serait dramatique que sur 24 milliards on ait que six ou dix milliards, il faut aller les chercher ! »

La fédération dit se tenir à disposition des collectivités : « On est là pour les aider à trouver des solutions pour que les dossiers puissent avancer rapidement et que tout le monde soit gagnant : que l’argent de l’État soit utilisé à bon escient et que le BTP puisse en bénéficier. »

Lors de l’AG, la piste de partenariats entre public et privé a aussi été évoquée. « La position de la FCBTP est que tous les moyens novateurs ou flexibles sont bons à prendre ». Depuis les émeutes, l’équilibre s’est inversé dans le secteur. « Le BTP, c’était 60 ou 65 % de privé. On est passés à 80-85 % de public », souligne le coprésident. En attendant un accord politique et une reprise du privé, la profession sait que seul l’investissement public peut éviter l’effondrement.