C’est un début d’année pour le moins agité. Ce mercredi, le passage de la dépression tropicale Lucas, que l’on attendait moins pluvieuse, moins changeante, laisse un goût amer : le système d’alertes n’a pas été efficient. La Sécurité civile admet que le processus doit être amélioré.

En attendant, la Calédonie fait face à d’autres défis. Le débat d’orientation budgétaire, adopté mardi par l’exécutif, laisse entrevoir des perspectives particulièrement sombres pour les années à venir et la remise en cause de certaines politiques publiques.

Ce même jour, les indépendantistes, pour éviter tout avancée dans le rachat de l’usine du Sud, on fait chuter le gouvernement, désormais relayé aux affaires courantes. Leur position sur ce dossier ne varie pas d’un iota, voire se durcit.

Pendant ce temps, alors que la date butoir pour la conclusion de l’accord entre Vale et Prony Resources approche à grands pas, sans certitudes, Vale essaie d’alerter l’opinion publique. On a vu ces derniers jours, ses vidéos explicatives sur le barrage, des articles rassurants sur les candidats à la reprise. Et surtout, ce cri d’angoisse sur les violences sur site qui n’ont pas cessé ces dernières semaines. Bien au contraire, elles se renforcent. Dans sa « Chronique de la violence quotidienne contre l’usine du Sud », publiée en début de semaine, Vale évoque les armes utilisées, les incendies de végétation, l’organisation bien rodée. Elle répertorie 44 agressions depuis le 10 décembre. Les dommages directs s’élèveraient à plus de deux milliards de francs et les dommages indirects seraient « cinq fois plus élevés ».

Vale estime que plus personne ne doit pouvoir ignorer cette situation et que plus aucune force politique, associative ou syndicale ne peut légitimer ces violences. La question est posée.

On s’interroge aussi sur le positionnement de l’État. Ses forces sont bien présentes sur le site, mais on attend toujours les réponses du ministre des Outre-mer dans le cadre des discussions avec les indépendantistes. Le temps se fait long en Calédonie, en particulier dans le Grand Sud.