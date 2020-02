Les alertes ont été levées, mercredi matin, pour laisser place à la période dite de sauvegarde, alors que le cyclone s’éloignait vers le sud-ouest. Le phénomène tropical de catégorie 3 est passé au plus près du territoire à 100 – 150 km à l’ouest de Bélep. Il a généré des pluies intenses sur l’ensemble du territoire. Les services de Météo France ont relevé jusqu’à 300 mm d’eau en 48 heures à Poum, 270 mm à Hienghène, Koné et Pouébo. Uesi a généré en son centre des vents moyens de 130 km/h.

De nombreuses routes et radiers ont été rendus impraticables par l’eau ou les chutes d’arbres à Poum, Voh, Pouembout, Bourail, Poya, Houaïlou, au Mont-Dore ou encore à Dumbéa. Le transport a été impacté sur les réseaux Carsud, Raï, Betico et Air Calédonie. Des coupures d’électricité sont survenues dans plus de 4 000 foyers sur les réseaux EEC et Enercal, un peu partout sur la Grande Terre.