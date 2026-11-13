Cyclisme sur piste : de retour aux sommets

La Nouvelle-Calédonie confirme son retour au tout premier plan du cyclisme sur piste français. Lors des récents championnats de France de l’Avenir à Loudéac en Bretagne, la délégation calédonienne a réalisé de belles performances, récoltant cinq médailles, dont un titre national attendu depuis plus de 20 ans.
Du 28 octobre au 1 novembre, le vélodrome de Bretagne accueillait pour la troisième fois consécutive les meilleurs jeunes pistards français. Parmi les 152 participants, sept Calédoniens avaient fait le déplacement avec l’ambition de briller. Un objectif atteint avec un titre et plusieurs podiums.
À NOUVEAU L’OR
Cette édition marque une étape impor- tante pour la piste calédonienne. Le jeune sprinteur Gabin Hirzel a décroché le titre en vitesse individuelle en battant le favori Pierre Riou en finale. Il s’agit du premier maillot tricolore remporté sous les couleurs de la Nouvelle-Calédonie depuis Laurent Gané en 2004. « Je suis heureux et fier d’avoir réalisé cela et de voir l’émotion de tout le clan calédonien. D’autant plus que le dernier [vainqueur] était Laurent Gané », explique Gabin Hirzel, champion de France de vitesse U17. Il a également décroché l’argent sur 500 mètres et le bronze au keirin. « Ce sont quand même de beaux résultats pour un premier championnat de France, même si je sentais que je pouvais remporter un autre maillot. »
Des places encourageantes pour le coureur, qui devra passer une nouvelle étape la saison prochaine. « Je serai junior, une catégorie où il y a plus de niveau, donc il va falloir encore travailler », ajoute-t-il. Pour s’y préparer, le nouveau champion de France a déjà prévu un stage en Nouvelle-Zélande en janvier prochain.
Du côté des féminines, trois coureuses se sont illustrées. L’équipe de vitesse composée de Mily Sorlin, Louise Schavits et Anouk Hirzel a décroché la médaille de bronze, première distinction collective de l’histoire du territoire. En individuel, Anouk Hirzel s’est adjugée l’argent sur le 500 m départ arrêté chez les U17, alors qu’elle appartient encore à la catégorie U15. « Avant, il n’y avait que Louise Schavits chez les filles. Maintenant, il y en a d’autres, ça montre qu’on a de la ressource », explique Florian Barket, cadre technique de la Nouvelle-Calédonie.
UNE DYNAMIQUE RETROUVÉE
La Nouvelle-Calédonie a connu de belles heures sur piste grâce aux coureurs d’endurance Jean-Michel Tessier et Robert Sassone, puis à Laurent Gané, champion olympique et septuple champion du monde. Après cette période, le territoire a observé près de 20 ans sans titre ni participation aux championnats de France. La formation des jeunes cyclistes ne s’est pour autant pas arrêtée sur le territoire. C’est seulement à partir de 2022 que la dynamique s’est progressivement inversée avec les deux titres de champion de France de Hugo Pommelet, sous les couleurs d’Aix-en-Provence et la participation d’une délégation de jeunes cyclistes.
À partir de cette année, la Nouvelle-Calédonie n’a cessé de ramener des médailles, à l’image d’Hervé Salaün, Louise Schavits, Chad Charret ou encore Enzo Martoredjo. Le titre de Gabin Hirzel, il y a peu, vient concrétiser le travail réalisé en amont sur le territoire. « Chaque année on remporte des médailles et, en 2026, on a passé le cap du titre avec Gabin. Cette victoire représente le travail accompli par lui-même bien sûr, mais aussi par l’équipe technique et le comité », explique Florian Barket.
DES PERFORMANCES MALGRÉ DES MOYENS LIMITÉS
Ces résultats ont été obtenus malgré des contraintes matérielles et un éloignement qui ne permet pas aux coureurs de se confronter régulièrement aux meilleurs Français. « À Nouméa, le vélodrome est découvert et dégradé. Quand ils arrivent sur des vélodromes en bois, il faut s’adapter à la piste, au braquet et à la stratégie », explique Florian Barket. Pour pallier ce manque d’équipements et d’opposition, plusieurs déplacements sont organisés par le comité de Nouvelle-Calédonie. « Depuis maintenant plusieurs années, on les emmène aux championnats d’Australie pour qu’ils acquièrent de l’expérience. »
En matière d’accompagnement, la sélection s’appuie sur des personnes d’expérience : Florian Barket pour l’endurance, ainsi que Gérard Salaün et Félicia Ballanger pour le sprint, une aide précieuse pour les coureurs. « Ce sont des gens qui connaissent réellement la piste et en qui on a entièrement confiance », affirme Louise Schavits, médaillée en vitesse par équipe. Une confiance qu’elle a perdue depuis deux ans, elle qui s’est installée au pôle ultramarin de Bourges et qui souhaite cette année revenir en Nouvelle-Calédonie. « Je sens que je régresse, et revenir sur le territoire auprès de personnes en qui j’ai entièrement confiance c’est le mieux pour me reconstruire. » Un retour aux sources qu’elle espère bénéfique pour la suite de sa carrière, au moment où le cyclisme calédonien retrouve lui aussi le chemin des podiums.
Charles Salaün