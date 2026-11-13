Cyclisme sur piste : de retour aux sommets

UNE DYNAMIQUE RETROUVÉE

La Nouvelle-Calédonie a connu de belles heures sur piste grâce aux coureurs d’endurance Jean-Michel Tessier et Robert Sassone, puis à Laurent Gané, champion olympique et septuple champion du monde. Après cette période, le territoire a observé près de 20 ans sans titre ni participation aux championnats de France. La formation des jeunes cyclistes ne s’est pour autant pas arrêtée sur le territoire. C’est seulement à partir de 2022 que la dynamique s’est progressivement inversée avec les deux titres de champion de France de Hugo Pommelet, sous les couleurs d’Aix-en-Provence et la participation d’une délégation de jeunes cyclistes.

À partir de cette année, la Nouvelle-Calédonie n’a cessé de ramener des médailles, à l’image d’Hervé Salaün, Louise Schavits, Chad Charret ou encore Enzo Martoredjo. Le titre de Gabin Hirzel, il y a peu, vient concrétiser le travail réalisé en amont sur le territoire. « Chaque année on remporte des médailles et, en 2026, on a passé le cap du titre avec Gabin. Cette victoire représente le travail accompli par lui-même bien sûr, mais aussi par l’équipe technique et le comité », explique Florian Barket.

DES PERFORMANCES MALGRÉ DES MOYENS LIMITÉS

Ces résultats ont été obtenus malgré des contraintes matérielles et un éloignement qui ne permet pas aux coureurs de se confronter régulièrement aux meilleurs Français. « À Nouméa, le vélodrome est découvert et dégradé. Quand ils arrivent sur des vélodromes en bois, il faut s’adapter à la piste, au braquet et à la stratégie », explique Florian Barket. Pour pallier ce manque d’équipements et d’opposition, plusieurs déplacements sont organisés par le comité de Nouvelle-Calédonie. « Depuis maintenant plusieurs années, on les emmène aux championnats d’Australie pour qu’ils acquièrent de l’expérience. »

En matière d’accompagnement, la sélection s’appuie sur des personnes d’expérience : Florian Barket pour l’endurance, ainsi que Gérard Salaün et Félicia Ballanger pour le sprint, une aide précieuse pour les coureurs. « Ce sont des gens qui connaissent réellement la piste et en qui on a entièrement confiance », affirme Louise Schavits, médaillée en vitesse par équipe. Une confiance qu’elle a perdue depuis deux ans, elle qui s’est installée au pôle ultramarin de Bourges et qui souhaite cette année revenir en Nouvelle-Calédonie. « Je sens que je régresse, et revenir sur le territoire auprès de personnes en qui j’ai entièrement confiance c’est le mieux pour me reconstruire. » Un retour aux sources qu’elle espère bénéfique pour la suite de sa carrière, au moment où le cyclisme calédonien retrouve lui aussi le chemin des podiums.

Charles Salaün