Cybersécurité : « L’insularité ne nous protège pas »

Cédric Demene : L’État est à l’origine de la création de centres régionaux de réponse aux incidents cyber au travers de France Relance, avec le soutien de l’Anssi, Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. On a bénéficié d’un financement pour lancer la structure, en octobre 2024. Nous sensibilisons et apportons gratuitement assistance et conseils en cas de cyberattaques.

Olivier Buffeteau : La volonté était de faire monter en maturité tout un écosystème pour pouvoir protéger les entreprises fran- çaises. Une autre subvention va arriver en fin d’année dans le cadre de France 2030. On a, a minima, une visibilité jusqu’à fin 2028. C’est un cofinancement avec la Nouvelle-Calédonie.

Combien d’entreprises avez-vous accompagnées ?

C.D. : En un an, nous avons assisté 33 entités, avec un état des lieux de l’attaque, une orientation vers des professionnels ou un accompagnement pour le dépôt de plainte.

O.B. : Le dépôt de plainte est fondamental parce qu’il permet d’avoir des indicateurs et de mettre les moyens.

C.D. : Certains hésitent parce qu’ils pensent que ça va nuire à leur image ou bien leur prendre du temps. Mais on a des liens privilégiés avec les autorités de la police, de la gendarmerie, on arrive à avoir des rendez- vous dédiés.

Quel type d’attaques traitez-vous et qui sont les victimes ?

C.D. : Nous avons essentiellement des TPE-PME, patentés touchés par le phishing. On a des vols d’identifiant, des compromissions de compte, de l’usurpation d’identité numérique, des fuites de données aussi.

O.B. : Les grandes entreprises sont aussi victimes, mais elles ont leurs propres moyens. Les attaques servent la criminalité. Ce sont des bandits, des escrocs. Et leur motivation, c’est l’argent. Un hôpital s’est encore fait attaquer en Métropole. Ils n’ont pas d’état d’âme.

D’où proviennent les attaques ?

O.B. : C’est international et il n’y a pas de frontières dans le numérique. On peut aussi très facilement faire croire que l’attaque vient de quelque part sans que ce soit le cas. C’est une illusion de croire qu’on est à l’abri. L’insularité ne nous protège pas.