Cyberattaque aux Loyauté

La province a été la cible, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre, d’une cyberattaque de type rançongiciel (« ransomware ») bloquant l’accès aux fichiers contre une rançon de 110 millions de francs, selon les informations de NC La 1ère. Les équipes techniques ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités compétentes et des experts en sécurité (forces de l’ordre, gouvernement, ANSSI- Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) pour résoudre les problèmes et renforcer la sécurité des systèmes, fait savoir la collectivité. La province a porté plainte à la gendarmerie, et sa cellule cybercriminalité s’est saisie de l’affaire pour identifier les responsables de cette attaque.