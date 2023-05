Les eaux ont déferlé sur les Loyauté avant de frapper la côte Est. Le raz-de-marée a tout emporté, laissant peu de choses à des centaines de personnes en détresse.

Pas d’électricité, parfois plus de toit et aucun moyen de se déplacer avec la montée des eaux. « Les réfugiés climatiques transportés peuvent être extrêmement fatigués, blessés et ont peut-être déjà contracté des maladies, comme la fièvre typhoïde, rapporte Yann Carpentier, président de l’Ordre de Malte Nouvelle-Calédonie. Cela fait trois jours qu’ils n’ont pas mangé et qu’ils boivent de l’eau souillée. »

Les bénévoles de l’organisation non gouvernementale ont improvisé sous des toiles de tente une infirmerie, un réseau électrique autonome, des sanitaires. La Croix-Rouge française, des secouristes et des étudiants du BTS Jules Garnier, « capables de réparer à peu près tout et n’importe quoi », apportent leur soutien.

Un camp d’urgence a été installé à proximité de l’aérodrome de Koumac. Sur place, une coalition militaire internationale et les associations s’occupent des victimes du tsunami.

La France, les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, les Fidji, Singapour et 13 autres nations ont déployé des troupes pour gérer cette crise grave. « On a pris en charge des sinistrés suite à des conditions climatiques difficiles, explique le capitaine Rémy, chef de l’unité Evacinfo de Nouméa. Les personnes présentes aux points de regroupement ont été évacuées vers ce centre de regroupement et d’évacuation des ressortissants, CRER. »

Les ressortissants des pays mobilisés sont enregistrés, pris en charge et évacués. Les victimes d’autres nationalités sont soignées sur place ou aidées au mieux par les bénévoles des différentes associations humanitaires.