Croisières : tout le monde sur le pont

LES MÊMES SERVICES À LA GARE MARITIME

Fabrice Lecomte, confiant, a hâte de reprendre ses circuits touristiques. « L’anse Vata, le centre Tjibaou, le parc forestier, l’aquarium, les baies, etc. Et puis, cela va faire fonctionner les bars, les restaurants… », s’enthousiasme le président du GIE New Caledonia Cruise Ship Tours.

La gare maritime, point d’arrivée à Nouméa, sera « opérationnelle », assure Frédéric Prentout, chargé de projet à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), gestionnaire de l’équipement. Le site proposera les mêmes services : marché, point d’information, comptoir de change, etc. Comme avant. Sauf pour Nouméa Discovery, particulièrement affectée par la crise. La société du Mary-D a perdu toute sa flotte de petits trains, de bus et de véhicules utilitaires lors de l’incendie de son dock, du bureau logistique et de l’atelier mécanique il y a deux mois. Mais, l’entreprise collabore avec des sous-traitants pour gérer les trajets des passagers.