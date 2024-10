Croisières : une reprise progressive

DES DÉCISIONS ATTENDUES POUR NOVEMBRE

Carnival est annoncé les 17 et 19 novembre à Nouméa et le 27 à Lifou, selon l’agent maritime. Sans garantie encore. « Ils peuvent décider de ne pas venir » et se rendre directement au Vanuatu par exemple, si les conditions n’étaient pas réunies. Le principal point d’attention reste la sécurité. Les compagnies sont prudentes et « attendent de voir si le niveau d’alerte à haut risque est abaissé ». Un paquebot transpacifique de la Holland America Line est planifié les 12 et 13 novembre, également à Nouméa et Lifou. Mais, selon l’évolution du contexte, « ils peuvent toujours contourner la Nouvelle-Calédonie et se rendre directement en Australie ». Enfin, la Royal Caribbean Line est programmée le 10 novembre avec son imposant Ovation of the seas de 4 500 passagers. « Ils doivent se prononcer dans quelques jours. » La décision ne peut pas être prise à la légère. Les croisières étant en général vendues deux ans à l’avance, supprimer une escale peut entraîner des conséquences financières pour les opérateurs, contraints d’effectuer des remboursements. « Il faut que ce soit sûr. » En outre, s’il devait se produire des troubles lors du stop, cela pourrait jouer négativement sur la réputation de la destination.