Le prêt consenti par l’AFD à la Nouvelle-Calédonie a littéralement fait exploser la dette. Elle atteint désormais près de 150 % du budget de la Nouvelle-Calédonie. La séance extraordinaire s’est tenue suite à la demande des mêmes 34 élus que pour Vale NC. L’idée était de pouvoir faire la lumière sur les négociations entre le gouvernement, l’État et l’AFD. Une séance particulièrement politique qui a vu s’opposer frontalement Thierry Santa, le président du gouvernement, et Philippe Gomès, élu Calédonie ensemble et député de la deuxième circonscription.

Les élus du groupe Calédonie ensemble ont profité de la tribune pour dénoncer le manque d’information concernant les engagements de la Nouvelle-Calédonie. Des engagements précisés dans l’annexe 6 de la convention de prêt qui détaille les mesures envisagées pour assurer le remboursement du prêt de 28,6 milliards de francs. On y retrouve les pistes d’économies à faire et les projets de recettes nouvelles ou d’augmentation du rendement de certaines taxes et impôts existants.

Une vision des choses pas partagée par Thierry Santa qui a rappelé, à de nombreuses reprises, que ces engagements n’ont rien de contraignant et que seul le Congrès dispose du pouvoir de décider de la création d’impôts nouveaux. En dehors de ces questions de compétences, la séance a tourné au réquisitoire et au procès d’intention concernant l’information des élus et le montant du taux jugé « usuraire », personne ne remettant par ailleurs en cause le bien-fondé du prêt qui a permis à la Nouvelle-Calédonie d’assurer le financement des différents dispositifs mis en place dans le cadre de la crise liée à la Covid-19.

Débat politicien

Comme cela avait été indiqué par l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe, il existe une possibilité de transformer le prêt en subvention. Une option qui arrangerait les collectivités calédoniennes et allègerait considérablement la charge à rembourser qui représenterait près de 1,4 milliard de francs par an à compter du budget de l’année 2022. Le président a expliqué avoir pris l’attache de son homologue polynésien, Édouard Fritch, pour aller négocier la transformation des deux prêts en subventions auprès du nouveau Premier ministre Jean Castex.

Le débat a ensuite glissé sur la relance de l’économie et la capacité du territoire à la financer. Comme l’a rappelé Thierry Santa, fin 2019, les comptes sociaux affichaient un déficit de l’ordre de 12 milliards de francs. Un déficit que le gouvernement prévoit de couvrir par des économies de l’ordre de deux milliards de francs et dix milliards de recettes nouvelles. Si les comptes sociaux vont nécessiter des efforts budgétaires particulièrement importants, le fonctionnement des collectivités de manière générale demandera également un travail sur la fiscalité.