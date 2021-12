Disparition de David Dalaithngu

L’artiste australien, acteur, danseur, chanteur et peintre, est décédé à l’âge de 68 ans d’un cancer. David Dalaithngu, connu durant sa longue carrière de cinquante ans à l’écran sous le nom de David Gulpili, a connu une renommée mondiale en 1986 avec son rôle de Neville Bell dans Crocodile Dundee. Il avait également crevé l’écran dans La Randonnée et, plus récemment, Charlie’s Country ou Australia. « C’était un artiste emblématique, qui a marqué l’histoire du cinéma australien et de la représentation aborigène à l’écran », a commenté Steven Marshall, premier ministre de cet État.

Les îles Marshall se vident

Les premiers résultats du recensement aux îles Marshall font état d’une baisse de 26 % de la population en dix ans, après soixante-dix ans d’augmentation depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle est passée de 53 158 habitants en 2011 à 39 262 en 2021. Cette tendance est constatée dans la plupart des 18 îles habitées du territoire. Le recensement montre que 25 000 personnes ont quitté le pays, deux fois plus qu’entre 1999 et 2011. Les habitants des îles Marshall ont accès à un système de visa gratuit aux États-Unis.