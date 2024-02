Création d’un service public de l’emploi

Le gouvernement a examiné un projet de loi modifiant le code du travail en vue de créer un service public de l’emploi et du placement (SPEP). L’objectif est « d’offrir une égalité d’accès à l’emploi quel que soit le lieu de résidence du demandeur, fluidifier le marché du travail, harmoniser les pratiques en matière de placement et renforcer les prestations offertes aux demandeurs d’emploi ».

Le service devra, entre autres, répondre à plusieurs problématiques : manque de visibilité, de coordination et de gouvernance des politiques publiques entre l’échelon local et territorial, défaut de données objectives et fiables sur le marché de l’emploi, difficultés d’insertion professionnelle ou encore absence de gestion prévisionnelle des besoins en emplois et compétences. Le texte propose la création d’un observatoire de la formation, de l’emploi et du travail.