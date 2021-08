Le gouvernement a annoncé mercredi la prolongation de la suspension des vols internationaux au départ et à destination de la Nouvelle-Calédonie au 31 décembre. Les correspondances resteront réservées aux motifs impérieux et aux rapatriements (du moins en théorie, puisqu’on déplore toujours des formes de « passe-droits »). Le sas sanitaire reste en place jusqu’à la fin de l’année. Cette décision était attendue avec la tenue du référendum au 12 décembre et la reprise de l’épidémie en Métropole, à Tahiti, en Australie ou encore à Fidji, poussée par le variant Delta.

Mais des voix se sont encore fait entendre cette semaine pour questionner notre système Covid-Free. Notre bulle continue de peser très lourd sur le moral, l’emploi et les entreprises. Et puis la septaine est chaque jour davantage fragilisée : une personne est sortie dernièrement sans test d’un hôtel. La question n’est plus vraiment de savoir si nous serons touchés, mais plutôt quand, le virus étant à nos portes.

Sauf que les Calédoniens sont insuffisamment vaccinés. Autour de 30 %. Selon les modélisations, 25 000 personnes pourraient être contaminées dans les six prochains mois avec la couverture vaccinale actuelle en cas d’épidémie. Nos capacités hospitalières ne pourraient pas résister, avec des conséquences évidentes sur la mortalité.

Il n’y a qu’à voir ce que vivent les Polynésiens en ce moment. Pourtant, il est encore prouvé dans cette quatrième vague que la vaccination protège des formes graves du coronavirus. Faudra-t-il attendre que le virus s’immisce pour se ruer sur la vaccination ? Pour entériner un troisième confinement dont n’avons pas les moyens ?

L’attentisme des derniers mois semble trouver ses limites, la situation appelle à une large mobilisation.