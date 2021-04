Pour Calédonie ensemble, « tout doit être entrepris pour protéger les Calédoniens et redevenir Covid-Free le plus longtemps possible et cette ambition serait aujourd’hui une réalité s’il n’y avait pas eu une contamination accidentelle à la Tontouta, révélée jeudi ». Les cadres du parti déplorent que « ni les causes, ni les conséquences de cette contamination n’aient été clairement exposées ». Ils insistent sur le fait qu’ils « ne disposent pas des informations permettant de mesurer la proportionnalité de la décision de reconfiner le pays une semaine supplémentaire, avec toutes les conséquences que cela induit pour les Calédoniens et pour les entreprises ».