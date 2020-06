2 302 personnes ont été rapatriées depuis le début de la crise et les rapatriements se poursuivent. Deux vols seront opérés vendredi et dimanche en provenance de Paris via Tokyo. Le gouvernement prévoit, on le sait, à l’issue de ce plan de rapatriement, de facturer les quarantaines aux voyageurs et aux entreprises. Demeure la question de la durée du confinement, du tarif appliqué et de l’opportunité éventuellement de prévoir un « dispositif spécifique » pour les experts qui se déplacent sur le territoire pour quelques jours et qui ne peuvent se permettre cette quarantaine. Il est également question de privatiser la gestion de l’organisation des quarantaines dans les hôtels pour la professionnaliser. Thierry Santa apportera peut-être des précisions sur ces points ce jeudi.

Ouverture sur Wallis-et-Futuna

On sait que la Nouvelle-Calédonie a choisi de maintenir ses restrictions aux frontières jusqu’au 31 juillet. Mais certaines mesures de prévention ont déjà été assouplies. On a appris, par exemple, par la préfecture de Wallis-et-Futuna, la suppression des mesures de quarantaine obligatoire entre les deux collectivités. Localement, un arrêté a été pris le 5 juin. Par ailleurs, au départ de La Tontouta, les vols Aircalin ont été autorisés à retrouver leurs capacités standard, définies par le transporteur.

Les mesures de distanciation étant maintenues pour les vols entrants. Dans la région, l’assouplissement se profile. La Polynésie française a annoncé la reprise des liaisons internationales avec l’Europe, les États-Unis, Hawaï et la Nouvelle-Calédonie sans quatorzaine à compter du 15 juillet, à la condition que ces pays l’acceptent. Il faudra se soumettre à un test 72 heures avant l’embarquement et des tests aléatoires seront réalisés quatre jours après l’arrivée. Jusqu’au 15 juillet, il faudra néanmoins appliquer une « septaine » à l’arrivée en Polynésie française et se soumettre à deux tests de dépistage au départ et à l’issue de cette septaine. Ce dispositif a été également été privilégié dans plusieurs départements d’outre-mer (lire plus bas).

La « bulle » de voyage trans-Tasman est également en formation. Les acteurs économiques pressent les autorités pour qu’elle puisse démarrer en juillet entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie, mais les autorités les plus prudentes évoquent plutôt le mois de septembre. Si le Victoria et l’État de Canberra sont ouverts à cette « bulle », l’État du Queensland est encore récalcitrant.