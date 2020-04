La Polynésie française compte 36 cas de coronavirus. L’ensemble de l’archipel est passé sous couvre-feu, samedi, sur une décision du haut-commissariat, les règles de confinement n’étant pas assez respectées. Les Polynésiens ne peuvent donc plus sortir entre 20 h et 5 h du matin. La gendarmerie va par ailleurs limiter les interactions entre la zone urbaine et rurale de Tahiti, celle- ci n’étant pas touchée. Trois cas ont été recensés à Moorea. Une centaine de SDF sont confinés dans deux gymnases et un lycée de Papeete. Il est fort probable que le confinement soit reconduit. La Polynésie attend le retour d’un avion-cargo avec du matériel médical en provenance de Chine, notamment quatre millions de masques et des respirateurs.