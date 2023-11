Coup de projecteur sur l’économie sociale et solidaire

Jusqu’au 26 novembre se déroule le deuxième grand rendez-vous consacré à l’économie sociale et solidaire (ESS). Objectif : faire découvrir le concept au plus grand nombre, mobiliser les parties prenantes et mettre en avant les acteurs impliqués dans l’ESS sur le territoire, comme Hanvie (photo). La société permet aux travailleurs en situation de handicap d’apprendre à créer des objets design avec des matériaux recyclés ou de récupération.

De nombreux rendez-vous sont programmés depuis lundi avec des conférences, des tables-rondes, un ciné-débat, etc. Les structures de l’ESS sont nombreuses sur le territoire. Elles prennent la forme d’associations, de coopératives ou d’entreprises, mais ne bénéficient pas d’un cadre juridique et réglementaire dédié. En 2021, l’AFD et la Banque des territoires ont présenté les résultats d’une étude destinée à évaluer l’opportunité de structurer le secteur. Les conclusions rappellent son poids significatif sur l’économie calédonienne (1,7 % du PIB, 8 % des emplois privés, 13 882 entreprises, etc.) et que sa croissance peut largement contribuer au développement économique et social du territoire, en favorisant une économie inclusive et fondée sur la solidarité. Un projet de loi du pays a été déposé l’an dernier sur le bureau du Congrès par Naïa Wateou (Les Loyalistes).