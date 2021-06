L’annonce a été reçue comme un coup de massue. Pour certains couples en pleine procédure, apprendre l’annulation pure et simple de leur rendez-vous quelques heures avant a été particulièrement mal vécu. Le recours à la procréation médicalement assistée est loin d’être une promenade de santé. Les démarches sont longues et les protocoles médicaux sont extrêmement lourds, pour les femmes en particulier, et une rupture n’est pas sans conséquences sur la santé et signifie de tout recommencer à zéro. Depuis le 18 mai, le centre d’assistance médicale à la procréation a perdu son agrément et a donc dû cesser ses activités, y compris celles déjà en cours. Cet arrêt est la conséquence de l’absence du biologiste, suite à des problèmes de santé, indispensable au bon déroulement des opérations.