Corps électoral : l’initiative de Georges Naturel fait tousser

Georges Naturel a annoncé, mardi 20 mai, avoir déposé sur le bureau du Sénat une proposition de loi organique visant « une actualisation du corps électoral provincial » parce que « les élections approchent ». Cette initiative personnelle, aux « objectifs plus modestes qu’un dégel », aura le mérite, selon le sénateur, d’accorder à quelques milliers de Calédoniens le droit de vote au prochain scrutin, envisagé avant la fin novembre, si aucun accord n’est trouvé entre les forces politiques.

Ce texte prévoit de rendre électeurs toutes les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et y ayant eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux, toutes les personnes ayant bénéficié du statut civil coutumier, les petits-enfants de citoyens calédoniens, et toutes les personnes ayant un de leurs ascendants né en Nouvelle-Calédonie et ayant leurs intérêts et moraux.

Les Loyalistes et le Rassemblement, agacés par l’absence de concertation préalable, dénoncent une « distinction injustifiée » qui « introduit une rupture d’égalité profonde entre Calédoniens de statut coutumier et Calédoniens de droit commun ». Pour l’association Un cœur une voix, le projet de Georges Naturel « est inacceptable ». Le Palika lui « réaffirme que le sujet du corps électoral ne peut être traité en dehors d’un accord politique global », objectif des actuelles négociations avec le ministre, Manuel Valls. En réponse, Georges Naturel estime que cette proposition est « perfectible », mais est « médiane ».