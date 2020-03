Seul un point fait consensus : le port du masque est primordial pour une personne malade. Il lui permet de ne pas contaminer son entourage. Mais pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes ? Dans ce cas, les avis sont encore partagés. Certains médecins estiment que son port est important, car les personnes ne savent pas forcément qu’elles sont infectées. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reste prudente. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c’est que l’utilisation de ces masques est rarement optimale. Il faut le mettre de façon adaptée, ne pas le toucher, le porter seulement pendant la durée indiquée, le retirer correctement et se laver les mains après et ne pas le réutiliser.

Ensuite, pour Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, en Métropole, le port du masque provoque « un faux sentiment de sécurité » qui amène à être moins vigilant sur les règles de distanciation sociale. On observe, néanmoins, que ces questions se posent surtout dans certains pays occidentaux – où l’on manque cruellement de masques – plutôt qu’en Asie. Il faut savoir que plusieurs types de masque existent. Le masque chirurgical est le plus simple et le plus répandu. Il est en papier et possède une durée d’utilisation très courte (3 à 4 heures). Il permet de protéger l’entourage des malades. L’autre type, c’est le fameux FFP, celui en forme pointue. Il est plus perfectionné et étanche. Il est surtout destiné au personnel soignant, souvent en contact avec les personnes malades.