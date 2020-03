De manière plus générale, c’est la Nouvelle- Calédonie qui aurait le pouvoir de gérer la limitation des déplacements de population avec, par exemple, la fermeture des établissements scolaires ou d’entreprises, comme on l’a vu ailleurs. Mais de telles décisions seraient prises avec l’ensemble des autorités concernées. « Ces mesures seraient envisagées de toute évidence au cas par cas et en fonction de […] l’évolution de l’épidémie », précisent les autorités.

Commande de matériel

L’insularité a des avantages et des inconvénients. Selon la Dass, elle nous procure « une plus grande facilité à mettre en place des contrôles sanitaires aux frontières et une organisation souvent plus facile et rapide entre les professionnels de santé ».

En revanche, « les inconvénients sont liés à l’éloignement et aux délais pour recevoir les commandes de matériel ». La Nouvelle-Calédonie a transmis à l’État une demande de soutien au titre des stocks d’intérêt national. Le territoire dispose d’un stock de certains produits (masques, gels hydroalcooliques, gants) qui, en cas de propagation, serait insuffisant….

Par conséquent, si le virus vient à circuler localement, la population sera appelée à adopter des comportements adaptés pour ne pas s’infecter, tels que se tenir à distance (à plus d’un mètre) des personnes malades et se laver très souvent les mains à l’eau et au savon. Comme ailleurs et de manière logique, on peut imaginer que les stocks de masques seront en priorité réservés aux professionnels de santé et aux personnes malades.