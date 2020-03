Le gouvernement calédonien fait savoir que la zone à risque coronavirus (pour les contrôles des arrivants) est étendue. La Corée du Sud, les régions de Lombardie et de Vénétie, en Italie, s’ajoutent à la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao) et Singapour. Plus de 26 000 voyageurs ont été contrôlés depuis le 28 janvier à La Tontouta dont 207 en provenance de Chine, Singapour, Lombardie et Corée du Sud qui ont fait l’objet d’un contrôle de santé. 52 personnes sont sous surveillance téléphonique. Pour l’instant, aucun cas suspect n’est à signaler, ni aucune personne mise en quarantaine. 52 appels ont été émis sur le numéro vert de la Dass, le 05 02 02.