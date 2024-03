Conversion de la dette de la SLN

L’État et Eramet ont trouvé un accord pour « neutraliser le poids de la dette de la SLN dans les comptes consolidés du groupe », annonce l’industriel par voie de communiqué. Les 320 millions d’euros prêtés par l’État (38 milliards de francs) seront transformés en quasi-fonds propres dans les comptes du groupe, et Eramet convertira de manière similaire la dette intra-groupe de 325 millions d’euros. La maison mère confirme sa décision de ne plus octroyer de nouveaux financements à la SLN, mais indique qu’elle continuera de l’accompagner opérationnellement dans la durée « en parallèle des potentiels soutiens financiers de l’État et des collectivités calédoniennes dans le cadre du pacte nickel ».