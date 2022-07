La grande région Pacifique sera le centre du monde au cours de ce siècle. Il n’y a qu’à voir l’intérêt grandissant des États-Unis et de l’Australie pour les États et territoires du Sud, un temps oubliés, pour le comprendre. Face à l’influence grandissante de la Chine dans la région, ces puissances ont décidé de contre- attaquer. C’est donc un 51e Forum des îles du Pacifique de grande importance qui se tient cette semaine à Suva (Fidji), trois ans après sa dernière réunion. Le FIP est la principale organisation politique et économique de la région.

Alors que les Chinois n’ont jamais été invités à s’exprimer, la vice-présidente américaine Kamala Harris a annoncé mercredi, par visio-conférence, que les États-Unis tripleraient leur financement pour le développement de la région, à hauteur 60 millions de dollars par an pendant les dix prochaines années. L’Amérique souhaite élaborer une stratégie régionale, relancer le « Peace Corps » (Corps de paix composé de volontaires) pour apporter une aide au développement, collaborer avec l’Agence des pêches, s’investir en matière de sécurité maritime et de projets d’infrastructures. Ils comptent nommer un envoyé dans le Pacifique et annoncent l’ouverture d’ambassades à Kiribati et Tonga, en plus de celle des Salomon, espèrent-ils. Kiribati et Salomon étant de plus en plus proches de la Chine, le premier ayant même quitté le Forum.

Dans une tribune remarquée, publiée simultanément dans les principaux quotidiens des pays du Forum, le Premier ministre australien Anthony Albanese a aussi affirmé sa volonté de renouveler les liens avec ces territoires et promis de s’engager davantage dans la région, avec des objectifs ambitieux. Les îles sont devenues, malgré elles, un enjeu géostratégique de première importance. Il s’agira pour elles d’en tirer le meilleur parti, notamment sur la question de l’urgence climatique qui semble passer pour l’heure au second plan, mais qui pèsera le plus sur ces nations très vulnérables. Dans ce contexte, la France et plus largement l’UE vont devoir jouer des coudes pour exister en particulier avec les volontés d’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie.