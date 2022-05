« Manque d’exemplarité »

« Il faut mettre au point quelques règles élémentaires concernant les élus », comme « travailler pour l’intérêt général » et « toujours agir en parfaite impartialité », renchérit Michèle Homboé, candidate dans la seconde circonscription. Convaincue que le « manque d’exemplarité et de transparence » explique la montée de l’abstention, elle défend l’idée d’une décorrélation entre nombre d’élus et financement des partis politiques, puisque le dispositif actuel « pénalise » les petits partis et le débat démocratique et ne suffit pas à empêcher les « abus ».

Et si ces idées venaient à convaincre une majorité d’électeurs, comment un député Construire autrement voterait-il à l’Assemblée nationale ? Quel groupe soutiendrait-il ? « On n’est pas obligé de s’accrocher à un gros parti et d’avaler des couleuvres », répond Joël Kasharérou.