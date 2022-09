Roch Wamytan a été élu mardi 30 août pour un quatrième mandat successif à la présidence du Congrès. Les indépendantistes gardent une majorité absolue grâce au soutien de l’Éveil océanien. Les non-indépendantistes, cette fois unis derrière la candidature de Gil Brial, s’installent chacun à leur manière dans l’opposition.

Pas de surprise mardi dans l’hémicycle du boulevard Vauban. Les deux candidats ont fait le plein de voix. Roch Wamytan (UC) a bénéficié d’une majorité absolue dès le premier tour grâce aux 29 voix de l’UC-FLNKS et Nationalistes et l’Éveil océanien ‒ groupe tout juste reformé ‒ l’UNI et deux voix sans étiquette.

Gil Brial (Les Loyalistes) a recueilli les 25 bulletins non indépendantistes (Loyalistes, Avenir en confiance et Calédonie ensemble). « Roch Wamytan est élu président », a clamé l’intéressé en tant que doyen de cette séance avant de s’inviter lui-même à prendre place et prononcer son discours.

Responsabilité

Le président est revenu sur la mandature marquée par une crise sanitaire « violente », les importantes conséquences économiques, la « grande frustration » de la troisième consultation, l’intense calendrier électoral « accentuant les clivages ».

Mais il a relevé des signes d’espoir : « La capacité de résilience des Calédoniens, l’innovation, la solidarité ». Face aux « enjeux immenses », Roch Wamytan a appelé les élus à sortir des postures politiques au nom de l’intérêt général, à s’engager pour réduire les inégalités, relancer l’économie, redonner pouvoir d’achat et confiance.

C’est le sens, a-t-il dit, des réformes structurelles et de l’effort de stabilisation des institutions engagés par la majorité. Simplement a-t-il dénoncé le processus de « stigmatisation à outrance » des minorités politiques.