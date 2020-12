La semaine dernière a été marquée par une forte mobilisation de l’Instance coutumière autochtone de négociation (Ican) et du collectif Usine du Sud = usine pays. Depuis, les manifestants organisent des blocages journaliers, mais ont souhaité laisser les épreuves scolaires se dérouler normalement. Daniel Goa, le président de l’Union calédonienne, a adressé cette semaine une nouvelle lettre à Sébastien Lecornu en attendant une nouvelle réunion Leprédour par visoconférence prévue ce jeudi.

Après une grosse mobilisation, vendredi à Ko We Kara, avec le collectif du Nord, l’USTKE et des représentants des Îles, l’Ican et le collectif Usine du Sud = usine pays, poussés par l’Union calédonienne, ont réduit leurs actions à des blocages ponctuels à l’entrée du site de Goro à Thio ou encore à la mairie de Yaté. Les représentants ont souhaité permettre aux lycéens de passer leur bac et attendent aussi d’obtenir une table ronde sur la reprise de l’usine du Sud.

Une table ronde, certes, mais menée par l’État et non pas par la province Sud ou par Vale, comme cela a été le cas jusqu’ici. Le collectif et l’Ican veulent que l’État arbitre sur la meilleure offre, entre un consortium comprenant Trafigura, d’un côté, et Sofinor/Korea Zinc, de l’autre. L’offre de la Sofinor avait été refusée par le groupe Vale et à tout moment Antonin Beurrier, le PDG de Vale NC, pourrait annoncer que le rachat par Trafigura est signé.