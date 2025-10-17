Confusion autour de l’accord de Bougival

Ce n’est pas le moindre des paradoxes. Missionné par Emmanuel Macron pour engager des consultations avec les forces politiques, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu avait érigé la Nouvelle-Calédonie au rang de « priorité » dans les dossiers à traiter en urgence, au même titre que le budget de la France. « À 18 000 kilomètres d’ici, nous avons une situation institutionnelle qui ne peut pas attendre », avait-il rappelé lors de son passage, très regardé – près de sept millions de téléspectateurs – au journal de 20 heures de France 2, mercredi 8 octobre.

En dépit de ces déclarations, Manuel Valls qui, depuis décembre 2024, avait réussi à remettre toutes les composantes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie autour de la table des négociations et à les y maintenir, jusqu’à la signature du projet d’accord de Bougival le 12 juillet, n’est pas reconduit dans le gouvernement Lecornu II, dont la composition a été annoncée dans la soirée du dimanche 12 octobre.

Au moment, donc, où il s’agit de mettre en œuvre « en urgence », sur le plan législatif, les dispositions contenues dans le projet d’accord de Bougival – ce qui ne se présente pas comme une simple formalité –, celui qui en a été le principal artisan ne siégera plus sur le banc du Gouvernement lors des débats parlementaires.