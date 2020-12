Le retournement du marché et la stratégie de se concentrer uniquement sur le marché des batteries pourraient conduire l’usine du Sud dans une situation délicate. Dans le pire des scénarios, elle serait amenée à fermer, au détail près que l’opérateur n’aurait probablement pas les moyens d’assurer la déconstruction du site industriel et la remise en état. Ce ne sont pas les garanties environnementales de quelques dizaines de milliards de francs qui le permettront.

Mais les discussions qui s’engagent ne porteront pas simplement sur l’usine du Sud qui, d’une certaine manière, n’a fait que raviver des discours politiques vindicatifs de part et d’autre. Comme l’ont montré les résultats des différentes élections de ces dernières décennies, les blocs n’ont pas évolué ou relativement peu. Les discussions pourraient porter sur la stratégie nickel à court, moyen et long terme (lire par ailleurs). Un sujet d’autant plus important que le marché du nickel pour les batteries des véhicules électriques est encore émergent et soumis à des risques de ruptures technologiques. En d’autres termes, l’avenir des batteries au nickel pourrait connaître un coup d’arrêt face à l’émergence de technologies moins coûteuses sur le plan technique, financier et environnemental comme l’hydrogène ou d’autres technologies de batterie sans nickel ou cobalt. Une possibilité évoquée par des spécialistes comme Didier Julienne* qui, pour certains, donnent un horizon d’une dizaine d’années aux batteries au nickel.

S’il ne reprend pas le vocabulaire employé par le FLNKS, l’appel du ministre aux discussions ressemble à une réponse au « préalable minier » affirmé à plusieurs reprises par l’Union calédonienne. Dans la balance, le ministre a logiquement déposé en premier lieu le retour au calme. Ses mots n’ont d’ailleurs pas été tendres. « Les années 80, c’est de la violence, mais aussi beaucoup de responsabilités politiques qui a donné lieu à la poignée de mains, puis aux accords de Matignon et à l’Accord de Nouméa. Soit l’on n’a pas de mémoire et l’on n’est pas digne de nos prédécesseurs et l’on ne se montre pas au niveau de nos aïeux, soit on essaye de s’élever à la hauteur de leur héritage, celui de Nainville- les-Roches, de Matignon-Oudinot et de la poignée de main », a lâché Sébastien Lecornu.

Définir les sujets de discussions

Le ministre a également évoqué les Nations unies qui observent la France dans le cadre du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Une allusion qui est loin d’être anodine, quelques jours après la demande de retrait de la Polynésie française de la liste des territoires non autonomes de l’ONU. Une demande rejetée par la quatrième commission des Nations unies. Au-delà de la question politique dont le traitement associe l’ensemble des composantes, la problématique des droits des peuples autochtones ne peut être traitée que par l’État et les représentants du peuple kanak. Une problématique qui couvre en particulier la question de l’exploitation des ressources. Le ministre a donc planté le décor de ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir et des dossiers à mettre sur la table.

Le premier est de parvenir à donner corps au « oui » et au « non » et de voir comment l’une et l’autre des solutions pourraient s’accorder. De là à penser que les discussions porteront sur une possibilité d’État associé, il n’y a qu’un pas que le ministre n’a pas franchi. À noter que cette solution est désormais souhaitée par la majorité des partis indépendantistes. Mais elle est loin de susciter l’adhésion chez les non-indépendantistes, à l’exception de Calédonie ensemble, qui appelait à un « oui collectif » dans la foulée de la consultation du 4 octobre. Sébastien Lecornu a d’ailleurs évoqué le troisième référendum comme une possibilité et non comme un rendez-vous inéluctable.