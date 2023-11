Conférence des églises du Pacifique

Près de 300 délégués protestants et catholiques de la région se réunissent du 17 au 24 novembre en Nouvelle-Calédonie sous l’égide du secrétaire général de l’organisation, le révérend fidjien James Bhagwan. Deux jours de préassemblée sont prévus vendredi et samedi à Lifou pour les leaders, à Houaïlou pour les jeunes et à Canala pour les femmes. L’assemblée générale est prévue dimanche à l’Université. Cette 12e édition porte sur la décolonisation et les peuples sous puissances administrantes, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le cas des aborigènes, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.