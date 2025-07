Condamnations pour le trafic de cocaïne de l’île des Pins

Mardi 22 juillet, le tribunal correctionnel de Nouméa a condamné les protagonistes du trafic de cocaïne entre l’île des Pins et la Grande Terre, entre septembre 2024 et mai 2025. Les peines prononcées vont de huit à 36 mois de prison pour détention, vente, acheminement ou consommation de cette drogue. Le ministère public avait requis des peines allant de huit mois à six ans. Deux trafics sont nés de la découverte de pains de cocaïne en juin et septembre 2024 d’une valeur de cinq et six millions de francs. Ils ont été mis à jour par une enquête de cinq mois de la gendarmerie et de la police nationale.